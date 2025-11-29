Андреа Стелла: «Все решали миллисекунды, заслуженный поул Пиастри»

Стелла отреагировал на первый ряд «Макларена» в гонке.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла высказался о поул-позиции Оскара Пиастри и втором месте Ландо Норриса в квалификации к Гран-при Катара.

«После спринта, а также после вчерашней квалификации к спринту мы увидели, что машину можно улучшить. Болид был нестабилен на торможениях, и, считаю, гонщики и инженеры поняли, как улучшить стабильность. А затем Ландо и Оскар воспользовались этим и проехали сильные круги.

Борьба между пилотами плотная практически весь сезон, но в конечном счете все решали миллисекунды. Оскару удалось улучшить время во второй попытке, а Ландо бросил круг, потому что выехал за пределы трассы.

Заслуженный поул Оскара, и, надеюсь, в гонке команда покажет хороший результат», – произнес менеджер.

Стелла также прокомментировал неудачную заключительную попытку Норриса:

«На самом деле он не выехал за пределы трассы, однако во втором повороте был близок к этому, и пришлось тормозить. В этот момент круг уже был испорчен.

Первый поворот получился хорошим, но попытка продлилась недолго».

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й