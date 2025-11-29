Макс Ферстаппен: «По-прежнему довольно сильно отстаем от «Макларена». Посмотрим, что мы сможем сделать в гонке»

Ферстаппен оценил перспективы в гонке в Катаре.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Катара, в которой занял третье место, а также поделился мнением о перспективах в предстоящем заезде и шансах побороться за победу с гонщиками «Макларена ».

«Эта квалификация прошла немного лучше [квалификации к спринту]. Хотя мы по-прежнему отстаем довольно сильно. Я был в большей степени доволен скоростью болида, однако мы по-прежнему сталкиваемся с некоторыми ограничениями, которые не позволяют нам атаковать сильнее.

Ну, по крайней мере, мы оказались на третьем месте, что дает нам шансы в гонке. Хотя мы знаем, что обгонять на этой трассе очень трудно.

Реалистично оценивая ситуацию можно сказать, что уик-энд складывается для нас тяжело. Пока все идет не совсем так, как мне бы того хотелось, но посмотрим, что мы сможем сделать в завтрашней гонке», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й