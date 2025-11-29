Ландо Норрис о 2-м месте в квалификации: «Мне не на что жаловаться»

Норрис отреагировал на вторую позицию в квалификации.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис уступил напарнику Оскару Пиастри в борьбе за поул-позицию к Гран-при Катара, поскольку не сумел проехать заключительную попытку.

«Не знаю, я просто столкнулся с недостаточной поворачиваемостью, поэтому пришлось бросить круг. Жаль, но что есть, то есть.

Оскар проехал хороший круг, пилотировал очень здорово, и он классно выступает весь уик-энд. Мне не на что жаловаться, я просто не проехал круг и все равно стартую вторым завтра», – прокомментировал результат лидер сезона.

Британец также ответил на вопрос, станут ли другие гонщики угрозой для первой тройки:

«Кто знает. На первых кругах всегда появляются возможности для всех, но потом, думаю, гонка будет довольно спокойной для всех».

