Хэмилтон выбыл после 1-го сегмента квалификации в 3-й раз за 2 этапа

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон завершил квалификацию к Гран-при Катара на 18-й позиции и вылетел после первого сегмента.

Британец в третий раз подряд не попал в топ-15 с учетом пятничной квалификации к спринту. Накануне семикратный чемпион «Формулы-1» также занял 18-е место, а неделю назад стал 20-м в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

