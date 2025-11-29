Мартин Брандл о «легком» титуле Ферстаппена в «Макларене»: «Болтовня в духе: «Я бы уложил его в 5-м раунде». Пусть лучше другие говорят так о Максе»

Брандл посчитал неуместным самовосхваление Ферстаппена.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл отреагировал на слова Макса Ферстаппена : гонщик «Ред Булл» уверен, что «с легкостью» выиграл бы титул в «Макларене» задолго до конца сезона.

«Один из главных вызовом перед Максом в этом чемпионате – то, что он в одиночку бьется с двумя пилотами «Макларена ». Разумеется, он пытается их дестабилизировать. До этого он говорил, что Оскару ни за что нельзя отдавать очки Ландо и помогать в борьбе. Конечно, Макс будет так говорить.

Вряд ли кто-то в паддоке станет всерьез оспаривать, что Макс Ферстаппен – лучший пилот на решетке в данный момент, пусть у него и нет большого преимущества.

То, что сказал Макс, пусть лучше говорят другие о нем, откровенно говоря. Я также помню, как Алонсо, Хэмилтон и вся эта братия рассуждали: «Мы тоже можем побеждать в такой машине», когда Макс был в абсолютно доминирующем «Ред Булл».

Это все болтовня в духе: «Я бы уложил его в 5-м раунде». Но, думаю, Ландо уже шагнул дальше, стал сильнее психологически и не придает значения таким выпадам», – заявил Мартин.

Макс Ферстаппен: «С легкостью бы выиграл титул в «Макларене»

«Нести чепуху – стиль «Ред Булл». Ландо Норрис о том, что Ферстаппен «с легкостью» выиграл бы титул в «Макларене»