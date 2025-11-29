Оскар Пиастри: «За 5-6 кругов до конца спринта переднее левое колесо начало вибрировать. Едва не заблокировал его»

Пиастри рассказал о трудностях в спринте в Катаре.

Пилот «Макларена » сказал, что столкнулся с проблемой в конце спринта перед Гран-при Катара, где одержал победу.

«За пять или шесть кругов до конца гонки переднее левое колесо начало вибрировать. Я едва не заблокировал его.

Когда из ниоткуда появляются вибрации, то это всегда не самый хороший знак. Думаю, другие столкнулись с тем же. Посмотрим, станет ли это поводом для беспокойства. Но это было единственное, о чем можно было переживать.

Приятно снова пилотировать в чистом воздухе, чувствуется большая разница. Здорово хорошо начать уик-энд. Болид пока отлично работает. Мне кажется, я хорошо с ним справляюсь.

Короткая часть уик-энда окончена, теперь время для настоящей борьбы», – сказал Пиастри.

Квалификация к Гран-при Катара пройдет сегодня, в субботу, в 21:00 по московскому времени.

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл спринт, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й

