Шарль Леклер о 13-м месте в спринте: «Катастрофа. Команда полностью промахнулась в настройках»

Леклер считает катастрофой итоги спринта в Катаре.

Пилот «Феррари » недоволен 13-м местов в спринте перед Гран-при Катара.

«Мы знали, что случилось в практике. Мы пытались кое-что сделать с ощущениями от управления, но справились не лучшим образом.

Сегодня, однако, я не понимаю, что случилось. Думал, что у меня возникла проблема, что что-то сломалось сзади у болида – но нет. Я знаю, что что-то могло сломаться спереди после нескольких кругов, но не могу объяснить ощущения, которые возникли на первых кругах.

На первых двух из трех кругов я пытался просто удержать машину на трассе. А когда сталкиваешься с такими ощущениями, то невозможно атаковать. К квалификации нужно попробовать что-то другое», – отметил Леклер .

В другом интервью монегаск добавил:

«Катастрофа. У меня не было заднего сцепления. Во втором секторе я практически потерял контроль над болидом. Мне не удалось добиться зацепа, так что нам нужно проанализировать ситуацию, поскольку машину было очень трудно удержать в пределах трассы. Мы полностью промахнулись в настройках».

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл спринт, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й

