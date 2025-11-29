Андреа Кими Антонелли: «Многому научились по ходу спринта»

Антонелли оценил выступление в спринте в Катаре.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги спринта перед Гран-при Катара , в котором занял 6-е место.

Антонелли должен был подняться на 5-ю строчку из-за 5-секундого штрафа Юки Цуноды за нарушения границ трассы, но на последнем круге сам получил аналогичный штраф.

«По ощущениям, мой темп на трех последних кругах спринта был очень неплохим. Я многое понял со вчерашнего дня – в том числе мы многому научились по ходу спринта. И я с нетерпением жду основную квалификацию. Нас ждет очень важная квалификация, каждый круг будет иметь значение», – рассказал Антонелли.

