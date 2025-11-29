Андреа Стелла: «Культура «Макларена» прошла проверку в тяжелой ситуации после дисквалификации в Вегасе»

В «Макларене» подвели итоги спринта в Катаре.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла заявил, что победа Оскара Пиастри и третье место Ландо Норриса в спринте перед Гран-при Катара – сильная реакция в ответ на двойную дисквалификацию в Лас-Вегасе.

«Мы поняли, как оказались в тех неудачных обстоятельствах [когда были дисквалифицированы из-за износа планки]. Я очень горд. Наша культура прошла проверку в тяжелой ситуации.

Мы стали еще сильнее и осознали, что нам нужно еще многое сделать, чтобы больше не допускать подобных случаев.

В то же время мы доказали, что у нас очень сильная команда, которой можно гордиться. Было важно отразить эту реакцию, получить отклик на наши действия.

Мы добились хороших результатов в спринте и квалификации к нему, улучшив некоторые аспекты с точки зрения баланса – особенно в случае Ландо.

На этой трассе сильный износ шин, гранулирование. Мы бы хотели извлечь еще больше темпа. Нам предстоит много работы перед квалификацией», – отметил Стелла.

Квалификация к Гран-при Катара пройдет в субботу в 21:00 по московскому времени.

Пиастри до 22 очков сократил отставание от Норриса в чемпионате, Ферстаппен проигрывает Ландо 25 баллов

