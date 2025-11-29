  • Спортс
  • Льюис Хэмилтон: «У «Феррари» была пара решений, найденных за ночь работы на симуляторе. Но это был шаг в неправильном направлении»
Льюис Хэмилтон: «У «Феррари» была пара решений, найденных за ночь работы на симуляторе. Но это был шаг в неправильном направлении»

Хэмилтону в спринте помешала ошибка с настройками болида.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги спринта перед Гран-при Катара, отметив, что у него не было никаких шансов отыграться, поскольку они вместе с командой ошиблись при изменении настроек болида.

Хэмилтон и команда после неудачи в квалификации решили внести изменения в настройки, нарушив правила закрытого парка. Из-за чего в спринте Хэмилтон стартовал с пит-лейн. Однако скорректированный вариант настроек сработал еще хуже, чем вчера, а Льюис завершил спринт на 17-й позиции.

«Мы стартовали с пит-лейн, потому что хотели использовать возможность внести изменения [в настройки болида]. У команды была пара решений, которые были найдены за ночь работы на симуляторе.

В итоге мы применили эти изменения, но это оказалось шагом в неправильном направлении, и машиной стало очень трудно управлять, причем нам обоим.

У машины вообще не было никакой стабильности. Когда я говорю это, то имею в виду, что задняя ось болида очень плохо контролировалась, ее постоянно срывало, машина скользила по трассе. А еще машина сильно подпрыгивал, поэтому при прохождении некоторых поворотов, вроде 10-го, из-за эффекта подпрыгивания на машине появлялась сильная недостаточная поворачиваемость.

Ты пытаешься скорректировать машину движением руля, компенсируя недостаточную поворачиваемость, и в этот момент болид срывает. И поведение машины при этом сильно отличается в медленных, среднескоростных и быстрых поворотах. Приходится постоянно бороться с машиной», – рассказал Хэмилтон.

Лучший шанс Пиастри, но Ферстаппен – фаворит. Все расклады предфинального этапа «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
