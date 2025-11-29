  • Спортс
  Макс Ферстаппен: «Тяжелая ситуация, проблемы те же, в спринте ехал сам по себе»
Макс Ферстаппен: «Тяжелая ситуация, проблемы те же, в спринте ехал сам по себе»

Ферстаппен рассказал о трудностях в Лусаиле.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями после четвертого места в спринте на Гран-при Катара.

«Пока что ситуация тяжелая. Да, старт получился хорошим, и на первых трех кругах я атаковал чуть больше, чем парни впереди, чтобы получить шанс – я понимал, что обгонять трудно.

Но потом ты сталкиваешься с теми же проблемами, и чем выше износ шин, тем сильнее эти проблемы чувствуются. Это не позволило нам преследовать лидеров, я фактически ехал сам по себе.

Нужно поработать над этим. Надо избавиться от подпрыгиваний и недостаточной поворачиваемости в затяжных поворотах – это большая проблема», – признал четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл спринт, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 4-й

Пиастри до 22 очков сократил отставание от Норриса в чемпионате, Ферстаппен проигрывает Ландо 25 баллов

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
