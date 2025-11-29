Лоран Мекьес: «Можно сказать, в спринте «Ред Булл» минимизировал возможные потери»

Мекьес оценил выступление «Ред Булл» в спринте.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес подвел итоги спринта перед Гран-при Катара , отметив, что с точки зрения результата команда может быть удовлетворена тем, как прошел заезд – Ферстаппен и Цунода финишировали на 4-й и 5-й позициях соответственно.

При этом Мекьес признал, что «Ред Булл» нужно продолжать работу над улучшением настроек болида.

«Можно сказать, что в спринте мы минимизировали возможные потери. И будет справедливо отметить, что мы не слишком довольны работой болида. Надеюсь, мы сможем выжать из него больше. Нужно посмотреть, сможем ли мы улучшить ситуацию и выжать из машины еще 0,1 секунды на круге или немного больше.

Пилоты в топ-4 были очень близки по скорости, но со своей стороны мы должны постараться сделать больше. Диапазон оптимальных рабочих настроек болида очень узкий, это не секрет. И мы не успокоимся, пока не попадем в этот диапазон. Таков наш подход к гонкам, мы будем продолжать попытки», – рассказал Мекьес.

