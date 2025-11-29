Оскар Пиастри: «Постараюсь выжать максимум из настроек болида в виде небольших доработок»

Пиастри допустил, что попробует улучшить настройки болида в Катаре.

Пилот «Макларена » поделился мнением насчет подхода к настройкам болида в оставшихся сессиях уик-энда в Катаре .

«В идеале было бы улучшить темп еще сильнее. Думаю, во время спринтерских уик-эндов все по чуть-чуть улучшают скорость, так что необходимо попробовать выжать весь максимум из машины.

Мы постараемся, но наш нынешний вариант выглядит вполне сильным. Так что здесь речь идет скорее о небольших доработках, чем о попытке изобрести велосипед», – сказал Пиастри.

Пиастри до 22 очков сократил отставание от Норриса в чемпионате, Ферстаппен проигрывает Ландо 25 баллов

