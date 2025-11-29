Оскар Пиастри о победе в спринте в Катаре: «Пока все идет гладко»

Пиастри подвел итоги спринта в Катаре.

Пилот «Макларена » прокомментировал победу в спринте перед Гран-при Катара .

«Уик-энд пока складывается хорошо. В спринте все прошло гладко, так что я доволен тем, как все идет. Нужно продолжать в том же духе.

Очевидно, эта трасса сильно отличается от предыдущих: здесь высокие скорости, больше сцепления. В последние уик-энды, как мне кажется, у меня скорее просто не складывалось – не сказал бы, что мне не хватало темпа.

Здесь все пока идет гладко, у меня сильный темп. В прошлом мне было приятно выступать на этой трассе – и я вновь ею наслаждаюсь», – отметил Пиастри.

Пиастри до 22 очков сократил отставание от Норриса в чемпионате, Ферстаппен проигрывает Ландо 25 баллов

