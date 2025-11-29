Джордж Расселл: «Хорошая гонка, я рад второму месту»
Расселл доволен результатом спринта в Катаре.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги спринта перед Гран-при Катара, отметив, что получил удовольствие от заезда и остался удовлетворен финишем на второй позиции.
«Хорошая гонка, я рад второму месту. Очевидно, мы знаем, что соперники из «Макларена» очень быстры, но два последних круга получились и правда тяжелыми.
Это очень скоростная трасса, одна из самых классных с точки зрения получения удовольствия от пилотажа. И здесь очень сильная нагрузка и на шины, и на сами болиды. Я рад, что добрался до финиша и сохранил хороший результат», – рассказал Расселл.
Александр Моисеенко
Sky Sports
