Тед Кравиц: «Мерседес» чувствует, что может выиграть спринт, и пойдет на все»

«Мерседес» нацелен на победу над «Маклареном» в спринте, заявил Кравиц.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц предположил, что «Мерседес » способен выиграть спринт на Гран-при Катара.

«Джордж Расселл готов атаковать со старта. «Мерседес» чувствует, что может выиграть спринт, и пойдет на все», – сказал журналист.

Расселл начнет заезд со второй позиции, с поула стартует пилот «Макларена » Оскар Пиастри .

Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию к спринту, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 6-й