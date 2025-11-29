Тед Кравиц: «Мерседес» чувствует, что может выиграть спринт, и пойдет на все»
«Мерседес» нацелен на победу над «Маклареном» в спринте, заявил Кравиц.
Репортер Sky Sports Тед Кравиц предположил, что «Мерседес» способен выиграть спринт на Гран-при Катара.
«Джордж Расселл готов атаковать со старта. «Мерседес» чувствует, что может выиграть спринт, и пойдет на все», – сказал журналист.
Расселл начнет заезд со второй позиции, с поула стартует пилот «Макларена» Оскар Пиастри.
Гран-при Катара-2025. Пиастри выиграл квалификацию к спринту, Расселл – 2-й, Норрис – 3-й, Ферстаппен – 6-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
