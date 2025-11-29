Ральф Шумахер: «Очевидно, что Цунода вылетит из «Ф-1». Лоусону повезло в своем несчастье»

Шумахер уверен, что будущее Цуноды предопределено.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер полагает, что победа над Максом Ферстаппеном в квалификации к спринту на Гран-при Катару не спасет Юки Цуноду от потери места в «Ред Булл» и в чемпионате.

«Считаю, вполне очевидно, что случится с Цунодой. По крайней мере это мое предположение – очевидно, что ситуация не двигалась с мертвой точки.

Лоусону повезло в своем несчастье: его оставили на решетке [в «Рейсинг Буллз »], позволили обрести уверенность. И у него должен быть шанс продолжить выступления. Я вполне уверен в этом, ведь команде необходим гонщик, на которого можно положиться, тот, кто знает коллектив, ведь в следующем году все будет по-новому.

Это означает, что Цунода вылетит, Аджар получит повышение [в «Ред Булл»], а Линдблад попадет в «Ф-1», – сказал Ральф.

