Себастьян Ожье о 9-м титуле в WRC: «Не бывает великих чемпионов без отличных соперников»

Ожье высказался о 9-м титуле в WRC.

Пилот «Тойоты » Себастьян Ожье прокомментировал победу в чемпионате мира по ралли WRC в сезоне-2025, которая стала для него 9-м титулом в карьере.

«Мы говорили об этом перед стартом [Ралли Саудовской Аравии], мы бы предпочли провести финал сезона где-нибудь еще, но что есть, то есть. Пришлось справиться.

На протяжении всего уик-энда мы делали все возможное, чтобы минимизировать риски, но в итоге у всех возникли проблемы.

Какая борьба с Элфином [Эвансом] и Скоттом [Мартином, штурманом Эванса]! Не бывает великих чемпионов без отличных соперников. И они отлично боролись, заставляли нас выкладываться на полную до самого конца, атаковать на пределе на последнем спецучастке.

Они отлично постарались, как и вся «Тойота». Сезон прошел успешно, горжусь быть частью этой семьи», – сказал Ожье.

Ожье взял 9-й титул в WRC и сравнялся с Лебом

