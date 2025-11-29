Ландо Норрис: «Знаю, что сражаюсь с Пиастри в равных условиях, хотя все говорят, что это не так. Ферстаппена и Хэмилтона тоже освистывали – хороший знак»

Норрис прокомментировал теории заговора о «Макларене».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис высказался о своем настрое в чемпионской гонке.

«Некоторые решают вести себя как мудаки, и в итоге все складывается плохо, в том числе для команды. Если бы я хотел действовать так, как другие люди в прошлом, это довольно просто. Но я не хочу – это не в моей природе, мне это не нравится.

Не так я хочу выигрывать, бороться за победу в чемпионате или в гонке. Для этого необходимо быть чрезмерно эгоистичным, тебе должно быть плевать на тех, с кем ты работаешь, но мне не плевать», – заявил лидер сезона на Гран-при Катара .

Ландо также поделился мнением о потенциальной помощи со стороны напарника Оскара Пиастри , предполагаемом фаворитизме в команде, а также о свисте фанатов на последних этапах:

«Я веду борьбу с Оскаром. Как вообще можно просить [о помощи] человека, который претендует на чемпионство? Это просто глупо.

Знаю, что сражаюсь с напарником в равных условиях, хотя все говорят, что это не так. Я очень доволен тем, что выступаю невероятно здорово. Кажется, у меня получалось прибавлять в самые нужные моменты.

Раньше Макс [Ферстаппен] был главным пилотом, которого освистывали. Льюиса [Хэмилтона ] постоянно освистывали несколько лет назад. Надеюсь, пришел мой черед, ведь обычно это хороший знак.

Я знаю, что выступал очень хорошо. Я справлялся лучше других и очень доволен этим».

