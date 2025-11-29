Оливер Бермэн: «Думаю, готов выступать за «Феррари»

Бермэн заявил, что готов к переходу в «Феррари».

Пилот «Хааса» и юниор «Феррари» Оливер Бермэн считает, что его способностей вполне достаточно для выступления за Скудерию в «Формуле-1».

В паддоке активно рассуждают, что в случае ухода Льюиса Хэмилтона из Маранелло гонщик «Хааса » стал бы отличной альтернативой для «Феррари ».

«Я выступаю в «Ф-1», нужно верить в себя. Так что да, думаю, я готов [выступать за «Феррари»], но мне нужно продолжать это доказывать. Пять-шесть удачных гонок не изменят ситуацию.

Но, как мне кажется, нетрудно забыть, что в середине сезона я четыре-пять раз подряд финишировал 11-м. Я демонстрировал стабильность, но пока на недостаточном уровне.

С тех пор мы улучшили темп болида, и 11-е место превратилось в 10-е, затем в 9-е, 8-е. Я определенно добился прогресса, особенно после летнего перерыва. Я набрал хороший темп, так что сказал бы, что я готов», – отметил Бермэн.

