Хэмилтон и еще 3 гонщика начнут спринт в Катаре с пит-лейн
Три команды решили внести изменения в настройки болидов перед спринтом на Гран-при Катара и нарушили режим закрытого парка.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, Ланс Стролл из «Астон Мартин» и гонщики «Альпин» Пьер Гасли и Франко Колапинто начнут субботний заезд с пит-лейн.
Все четыре спортсмена не прошли во второй сегмент квалификации к спринту. Стролл показал 16-е время, Хэмилтон – 18-е, Гасли – 19-е, Колапинто – 20-е.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
