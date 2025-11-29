Хэмилтон и еще 3 гонщика начнут спринт в Катаре с пит-лейн

Три команды решили внести изменения в настройки болидов перед спринтом на Гран-при Катара и нарушили режим закрытого парка.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон , Ланс Стролл из «Астон Мартин » и гонщики «Альпин» Пьер Гасли и Франко Колапинто начнут субботний заезд с пит-лейн.

Все четыре спортсмена не прошли во второй сегмент квалификации к спринту. Стролл показал 16-е время, Хэмилтон – 18-е, Гасли – 19-е, Колапинто – 20-е.

