Управляющий директор «Альпин»: «Сейчас команде нужно терпение, здравый смысл и стабильность»

В «Альпин» рассказали о процессах внутри команды.

Управляющий директор «Альпин » Стив Нильсен поделился мнением о перестройке команды и ее будущем.

«За последние несколько лет в Энстоуне очень многое изменилось. Я не критикую своих предшественников, но сейчас нам нужно терпение, здравый смысл и стабильность. Мы хотим улучшить команду. Терпение и «Формула-1 » плохо сочетаются – но в этом и заключается наша задача.

Нужно посвятить следующие годы строительству команды, а это медленный, изнурительный процесс. Это «Ф-1», здесь нет волшебства. Нужно просто исправить миллионы деталей – с точки зрения структуры, людей. Ведь прежде всего, этот бизнес основан на людях. Можно сказать, что я заново выучил этот урок», – отметил Нильсен.

