Ожье взял 9-й титул в WRC и сравнялся с Лебом

Пилот «Тойоты» Себастьян Ожье финишировал третьим на Ралли Саудовской Аравии, что позволило ему одержать победу в чемпионате в сезоне-2025.

Тем самым француз выиграл 9-й титул в карьере (3-й с «Тойотой ») и сравнялся по количеству чемпионств с Себастьяном Лебом .

При этом для Венсана Ландэ – нынешнего штурмана Ожье – этот титул стал первым в карьере.

WRC. Невилль выиграл Ралли Саудовской Аравии, Ожье стал чемпионом

