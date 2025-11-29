Ожье взял 9-й титул в WRC и сравнялся с Лебом
Ожье сравнялся с Лебом по числу титулов.
Пилот «Тойоты» Себастьян Ожье финишировал третьим на Ралли Саудовской Аравии, что позволило ему одержать победу в чемпионате в сезоне-2025.
Тем самым француз выиграл 9-й титул в карьере (3-й с «Тойотой») и сравнялся по количеству чемпионств с Себастьяном Лебом.
При этом для Венсана Ландэ – нынешнего штурмана Ожье – этот титул стал первым в карьере.
WRC. Невилль выиграл Ралли Саудовской Аравии, Ожье стал чемпионом
