«Пирелли» опасается проколов по ходу уик-энда «Ф-1» в Катаре

В «Пирелли» предупредили о высоком риске проколов в Катаре.

Шинный производитель «Пирелли » проверил резину после квалификации к спринту перед Гран-при Катара и обнаружил серьезные повреждения, связанные с попавшим на трассу гравием.

На трассе есть ряд небольших гравийных ловушек, по которым пилоты могут проехать, когда выезжают слишком широко из-за большой скорости – например, во время атаки в квалификационном темпе. Часть гравия при этом попадает на трек.

Главный инженер «Пирелли» Симоне Берра опасается, что условия могут привести к большому количеству проколов.

«Гравий довольно острый, он запросто создает эти порезы. Причем кажется, здесь он острее, чем на других трассах. Я видел пару глубоких порезов, которые достигали конструкции», – отметил Берра.

