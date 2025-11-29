Эдриан Ньюи: «Руководство командой несильно повлияет на мою загруженность в начале 2026-го»

Ньюи прояснил ситуацию в «Астон Мартин».

Управляющий технический партнер «Астон Мартин » Эдриан Ньюи объяснил свое повышение на должность руководителя команды.

Прежний шеф Энди Коуэлл перешел на должность главного стратегического директора.

«Если быть предельно откровенным, стало совершенно очевидно, что в условиях непростой задачи в виде силовой установки 2026 года навыки Энди наилучшим образом подошли для того, чтобы помочь наладить взаимодействие между тремя сторонами: «Хондой», Aramco и нами.

Так что он великодушно вызвался принять активное участие в этом деле в первой части 2026-го. И после этого встал вопрос: «Кто же будет руководителем?» Поскольку я все равно планировал приехать на первые гонки следующего сезона, это несильно влияло на мою загруженность. Так что я взял эту роль на себя», – сказал Ньюи.

При этом он отверг предположение, что совмещение должности руководителя команды с ролью главного конструктора скажутся на результатах «Астон Мартин».

«[Построить успешный болид] это то, чего я на самом деле хочу, и то, чего мне нужно добиться. Ради этого я встаю по утрам. Так что я полон решимости не сбавлять обороты».

