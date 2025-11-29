  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эдриан Ньюи: «Руководство командой несильно повлияет на мою загруженность в начале 2026-го»
3

Эдриан Ньюи: «Руководство командой несильно повлияет на мою загруженность в начале 2026-го»

Ньюи прояснил ситуацию в «Астон Мартин».

Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи объяснил свое повышение на должность руководителя команды.

Прежний шеф Энди Коуэлл перешел на должность главного стратегического директора.

«Если быть предельно откровенным, стало совершенно очевидно, что в условиях непростой задачи в виде силовой установки 2026 года навыки Энди наилучшим образом подошли для того, чтобы помочь наладить взаимодействие между тремя сторонами: «Хондой», Aramco и нами.

Так что он великодушно вызвался принять активное участие в этом деле в первой части 2026-го. И после этого встал вопрос: «Кто же будет руководителем?» Поскольку я все равно планировал приехать на первые гонки следующего сезона, это несильно влияло на мою загруженность. Так что я взял эту роль на себя», – сказал Ньюи.

При этом он отверг предположение, что совмещение должности руководителя команды с ролью главного конструктора скажутся на результатах «Астон Мартин».

«[Построить успешный болид] это то, чего я на самом деле хочу, и то, чего мне нужно добиться. Ради этого я встаю по утрам. Так что я полон решимости не сбавлять обороты».

Эдриан Ньюи: «Будем очень рады, если в спринте Алонсо удастся удержать четвертое место»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoЭдриан Ньюи
logoАстон Мартин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Оскар Пиастри: «Результаты последних гонок не связаны с подходом «Макларена» к борьбе пилотов»
сегодня, 18:27
Лоран Мекьес: «В свой первый сезон Аджар продемонстрировал очень высокую скорость – это главный критерий в «Ф-1»
сегодня, 17:21
Арвид Линдблад о переходе в «Рейсинг Буллз»: «Горжусь тем, что сумел сделать этот шаг»
сегодня, 16:26
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026: известны 22 пилота из 22
сегодня, 16:05
Изак Аджар: «Чувствую, что готов к переходу в «Ред Булл» – и рад, что в команде считают так же»
сегодня, 15:50
«Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» официально объявили состав пилотов на 2026-й год – Цунода потеряет место в «Ф-1»
сегодня, 15:19
График презентаций болидов 2026 года – с датами определились 4 команды из 11
сегодня, 14:27
«Альпин» покажет болид 2026 года 23 января
сегодня, 14:17
Гюнтер Штайнер: «Мне кажется, у всех нас просто были слишком уж завышенные ожидания от перехода Хэмилтона в «Феррари»
сегодня, 14:10
Кроуфорд и Шилдс выступят за «Астон Мартин» в 1-й практике перед Гран-при Абу-Даби
сегодня, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото