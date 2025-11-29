Эдриан Ньюи: «Руководство командой несильно повлияет на мою загруженность в начале 2026-го»
Управляющий технический партнер «Астон Мартин» Эдриан Ньюи объяснил свое повышение на должность руководителя команды.
Прежний шеф Энди Коуэлл перешел на должность главного стратегического директора.
«Если быть предельно откровенным, стало совершенно очевидно, что в условиях непростой задачи в виде силовой установки 2026 года навыки Энди наилучшим образом подошли для того, чтобы помочь наладить взаимодействие между тремя сторонами: «Хондой», Aramco и нами.
Так что он великодушно вызвался принять активное участие в этом деле в первой части 2026-го. И после этого встал вопрос: «Кто же будет руководителем?» Поскольку я все равно планировал приехать на первые гонки следующего сезона, это несильно влияло на мою загруженность. Так что я взял эту роль на себя», – сказал Ньюи.
При этом он отверг предположение, что совмещение должности руководителя команды с ролью главного конструктора скажутся на результатах «Астон Мартин».
«[Построить успешный болид] это то, чего я на самом деле хочу, и то, чего мне нужно добиться. Ради этого я встаю по утрам. Так что я полон решимости не сбавлять обороты».
Эдриан Ньюи: «Будем очень рады, если в спринте Алонсо удастся удержать четвертое место»