Ким Илльман: «Прошли слухи, что Алонсо станет отцом. Теперь это подтвердили в СМИ»

В паддоке сообщили, что один из пилотов «Ф-1» станет отцом.

Известный в паддоке «Ф-1» фотограф Ким Илльман рассказал, что пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо станет отцом.

«Два дня назад по паддоку прошли слухи, что Фернандо Алонсо и его девушка Мелисса Хименес ждут ребенка. Теперь это подтвердил Sky Italia. Это потрясающие новости для пары, которая встречается с 2023-го.

Последний раз я видел Мелиссу на трассе в сентябре в день гонки в Монце. В следующем же году Фернандо станет одним из четырех отцов в пелотоне», – написал Илльман в соцсетях.

