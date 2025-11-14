Журналист Медланд: «Ферстаппен все еще может выиграть титул – Лас-Вегас будет играть ключевую роль»
Журналист Крис Медланд оценил расклады в борьбе на титул между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и представителем «Ред Булл» Макс Ферстаппеном.
«Сложно игнорировать Ландо Норриса, учитывая, какой ход он набрал. Сейчас действительно кажется, что Норрис обрел стабильность, которой порой не хватало в этом году, а Оскар Пиастри начал испытывать трудности.
Ферстаппен все еще может выиграть, но Лас-Вегас будет играть ключевую роль. Ему нужно победить и надеяться на трудности «Макларена» в холодных условиях, чтобы получить шанс отыграть много очков. Не думаю, что можно сильно приблизиться в Катаре, даже если он там победит», – заявил эксперт.
