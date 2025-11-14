  • Спортс
  • Андреа Стелла: «Не помню, чтобы в каком-то сезоне в «Ф-1» был такой же сильный набор пилотов»
Андреа Стелла: «Не помню, чтобы в каком-то сезоне в «Ф-1» был такой же сильный набор пилотов»

Стелла признал, что его впечатлило новое поколение пилотов «Ф-1».

Руководитель «Макларена» допустил, что нынешнее поколение «Ф-1» можно считать сильнейшим в истории чемпионата.

«Думаю, в случае с увиденным в этом сезоне «Формулы-1» с точки зрения конкурентоспособности вы можете провести небольшой анализ – я не помню, чтобы в каком-то сезоне у нас был такой же сильный набор пилотов.

Новое поколение очень хорошо выступает, у нас 7-8 гонщиков, которые находятся на уровне, достаточном для борьбы за титул. Не уверен, что подобное уже случалось.

Потенциально такое могло произойти за счет того, насколько хороши молодежные категории. Пилоты идут в картинг, получают данные. Когда они становятся подростками, то тренируются на определенном уровне. Это невероятно уплотнило пелотон – разница между гонщиками составляет всего один процент», – сказал Стелла.

Главный бриллиант «Ф-1» в США близок к краху? $600 млн инвестиций не окупаются!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoМакларен
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
