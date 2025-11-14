Гюнтер Штайнер: «Хаас» перестал пускать меня к стюардам, потому что я получал штрафы»

Штайнер сообщил, что бывшая команда запрещала ему общаться со стюардами.

Экс-руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер, раскритиковавший штраф Оскара Пиастри из «Макларена» на Гран-при Сан-Паулу, ответил, пошел бы ли он к судьям, если бы наказали его пилота.

«Я бы пошел к стюардам, но, знаете, в какой-то момент команда перестала меня пускать. Мне сказали: «Гюнтер, тебе нельзя идти», потому что я получал штрафы, приходилось платить.

Мне все сказали, что мое мнение и манера общаться с людьми не идут на пользу. В конце концов, если я чувствую необходимость заявить [стюардам], что решение неверное, они просто отвечают: «Нет, мы считаем, что мы правы». И ты слушаешь всю эту обычную чепуху.

Это непростая работа, и я ни за что не хотел бы стать стюардом – тем более бесплатно. Как бы то ни было, вопрос денег можно оставить в стороне, это наименьшая из причин.

Но я бы пошел туда и, думаю, сорвался», – сообщил Штайнер в подкасте The Red Flags.

