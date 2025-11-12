Вольфф продаст 5 процентов акций команды «Мерседес» за €261 млн (Autoracer)
Вольфф продаст 5 процентов акций «Мерседеса».
Стали известны подробности сделки, в рамках которой Тото Вольфф хочет продать часть от принадлежащих ему 33 процентов акций команды «Мерседес».
По информации итальянского издания Autoracer, исполнительный директор «Мерседеса» продаст 5 процентов акций Джорджу Курцу – основателю и генеральному директору IT-компании CrowdStrike, которая является одним из официальных спонсоров команды в «Ф-1».
Как сообщается, сделка оценивается в €261 млн. По результатам сделки у Вольффа останется 28 процентов акций, и австриец сохранит за собой должность исполнительного директора «Мерседеса».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
