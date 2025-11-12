Алекс Албон: «В Бразилии упущен хороший шанс на очки»

Албон заявил, что «Уильямс» упустил очки в Бразилии.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон полагает, что мог попасть в топ-10 на Гран-при Сан-Паулу. Тайский гонщик финишировал 11-м, его напарник Карлос Сайнс – 13-м.

«Считаю, я должен был заработать очки. Надо рассмотреть стратегию, но я оказался в хорошем положении, затем слишком долго оставался на трассе на первом отрезке, и это испортило заключительную часть гонки. Упущен хороший шанс на очки», – заявил Алекс.

Албон согласился, что трасса не подошла болиду FW47:

«Возможно, но надо понять, почему. Мы в команде активно обсуждаем следующий сезон, однако также надо разобраться, почему происходят уик-энды, когда мы настолько медленные.

Думаю, на бумаге у нас была самая медленная машина в этот уик-энд, и мы испытывали проблемы».

