Гельмут Марко: «У «Ред Булл» очень узкий диапазон настроек – это можно назвать главную слабостью болида»

Марко объяснил проблемы «Ред Булл» в Бразилии.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о трудностях, с которыми команда столкнулась при работе болида на Гран-при Сан-Паулу.

Из-за проблем с настройками Макс Ферстаппен не смог выйти из первого сегмента квалификации. После чего в «Ред Булл» нарушили правило «закрытого парка», поменяли на болиде настройки, и Ферстаппен после старта с пит-лейн в гонке сумел прорваться на подиум, финишировав третьим.

«На этапе в Бразилии мы экспериментировали с двумя версиями днища для болида, и в квалификации машина выпала из оптимального диапазона рабочих настроек, при которых шины работают хорошо. И мы не знаем точных причин того, почему машина выпала из этого диапазона.

В общем и целом, эту область можно назвать главной слабостью нынешнего болида «Ред Булл». У машины очень узкий диапазон рабочих настроек и даже небольшое изменение может сильно повлиять на поведение болида. То есть речь идет об изменениях вроде корректировки высоты дорожного просвета на 0,5 мм или изменении температуры дорожного полотна на трассе буквально на пару градусов.

И «Ред Булл» не единственная команда, сталкивающая с такой проблемой. У «Мерседеса» подобные проблемы возникают на протяжении всего сезона, как и у «Феррари».

К счастью, к гонке нам удалось исправить ситуацию, и на мой взгляд это сыграло ключевую роль, наряду с тем, как команде удалось вернуться в борьбу после трудного летнего периода.

И если гонка за титул и правда проиграна, причиной этого главным образом как раз и стал этот неудачный период, начавшийся с этапа в Имоле, когда на протяжении полудюжины Гран-при у «Ред Булл » очень мало что получалось», – рассказал Марко.

