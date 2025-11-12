  • Спортс
  • Серхио Перес: «Кадиллак» нацелен на большие достижения, так что для меня не важно, на каких позициях мы окажемся на старте»
Серхио Перес: «Кадиллак» нацелен на большие достижения, так что для меня не важно, на каких позициях мы окажемся на старте»

Перес уверен в перспективах «Кадиллака».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал о том, что его не слишком волнуют позиции команды в дебютном сезоне в «Формуле-1».

По словам Переса, при этом он уверен в перспективах «Кадиллака» и будущем прогрессе коллектива.

«Обычно новые команды, которые в прошлом приходили в «Формулу-1», зачастую сталкивались с финансовыми трудностями. Однако команда «Кадиллак» настроена очень серьезно, она приходит в чемпионат, чтобы многого добиться, делать свое дело как можно лучше и побеждать.

В «Кадиллаке» нацелены на большие достижения, так что для меня не так важно, на каких позициях мы окажемся на старте. Важно то, как быстро мы сможем развиваться и продвигаться вперед. То, как команда будет работать по ходу каждого гоночного уик-энда», – рассказал Перес.

Босс «Феррари» заткнул Хэмилтона: в провалах виновны пилоты, а команда «Ф-1» – супер. Он совсем?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Reuters
Кадиллак
logoФормула-1
logoСерхио Перес
