Серхио Перес: «Кадиллак» нацелен на большие достижения, так что для меня не важно, на каких позициях мы окажемся на старте»

Перес уверен в перспективах «Кадиллака».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал о том, что его не слишком волнуют позиции команды в дебютном сезоне в «Формуле-1».

По словам Переса, при этом он уверен в перспективах «Кадиллака » и будущем прогрессе коллектива.

«Обычно новые команды, которые в прошлом приходили в «Формулу-1», зачастую сталкивались с финансовыми трудностями. Однако команда «Кадиллак» настроена очень серьезно, она приходит в чемпионат, чтобы многого добиться, делать свое дело как можно лучше и побеждать.

В «Кадиллаке» нацелены на большие достижения, так что для меня не так важно, на каких позициях мы окажемся на старте. Важно то, как быстро мы сможем развиваться и продвигаться вперед. То, как команда будет работать по ходу каждого гоночного уик-энда», – рассказал Перес.

