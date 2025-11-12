6

Ральф Шумахер: «В «Ред Булл» не до конца понимают, как работает их болид»

Шумахер высказал критику в адрес «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что инженеры «Ред Булл» недостаточно хорошо работают с болидом команды.

В качестве наибольшей проблемы Шумахер выделил очень узкий диапазон рабочих настроек для максимально эффективного использования шин. Чем, по мнению немца, и объясняются перепады формы «Ред Булл» на разных трассах.

«В «Ред Булл» повернули не туда в работе с настройками болида. Команда пока не до конца понимает, как именно работает их машина. Отсюда и перепады в скорости на разных Гран-при. И за этим стоит нечто большее.

Я общался с Йосом [Ферстаппеном] и он рассказал мне, что мы даже представить себе не можем, насколько у болида «Ред Булл» очень узкий рабочий диапазон настроек, при которых шины работают хорошо.

Впрочем, это в том числе объясняет, почему такие проблемы порой возникают у «Мерседеса» и даже «Макларена». Тем не менее, такого не должно происходить с командой, которая выиграла так много титулов», – рассказал Шумахер.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
