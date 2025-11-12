Макс Ферстаппен о сезоне-2025: «Моментом для критики можно назвать ситуацию на этапе в Барселоне»

Ферстаппен назвал свое самое слабое выступление в сезоне.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен , оценивая то, как проводит нынешний чемпионат, назвал самым слабым и единственным моментом для критики в свой адрес то, как он действовал на Гран-при Испании .

На рестарте Ферстаппен был недоволен тем, что на пит-стопе его перевели на шины «хард». В следствие чего ошибся в последнем повороте и дал Шарлю Леклеру себя обогнать, что закончилось контактом колесами двух болидов.

Затем в первом повороте Ферстаппена атаковал Расселл. Макс был вынужден срезать трассу, после чего ему сообщили, что он должен отдать пилоту «Мерседеса » позицию. Ферстаппен сделал это между 4-м и 5-м поворотом, и провел ответную атаку сразу после того, как Расселл формально оказался впереди.

Однако при попытке обгона Ферстаппен допустил контакт с болидом Расселла и вскоре был оштрафован на 10 секунд. Из-за чего на финише откатился с 5-й на 9-ю позицию.

«Я доволен своим сезоном. Единственным моментом для критики можно назвать ситуацию на этапе в Барселоне. Там все сложилось не лучшим образом. С другой стороны, недовольство в том числе объясняется тем, что мне не все равно. Ведь я просто мог сказать себе: «Ну, моя машина недостаточно быстра, надо забыть обо всем этом».

Отчасти это объясняется тем, что вылезая из кокпита болида я не могу смириться с тем, что не сделал абсолютно всего, что только мог. Это заставляет меня злиться на себя. Я не могу приложить 80 процентов усилий. Вылезая из кокпита я должен чувствовать, что сделал абсолютно все, что только мог.

Я был очень зол из-за того, что случилось на рестарте на прямой, а потом в первом повороте, а потом мне сообщили по радио, что я должен вернуть позицию. И в тот момент я был просто взбешен.

Это была не лучшая реакция, нужно учиться на своих ошибках. И подобные вещи потом уже не повторяются. Ты можешь оказаться в похожей ситуации, но помнишь о том, что было в прошлый раз.

Но с точки зрения показанной скорости я доволен тем уик-эндом. Особенно выступлением в квалификации. Ведь в начале карьеры квалификационный темп можно было отнести к моим слабым сторонам», – рассказал Ферстаппен.

