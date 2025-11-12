Алексей Попов о лидерстве «Феррари» по пит-стопам: «Хоть где-то. Опускать болид нельзя, дубасить нельзя, тормоза горят, задняя часть не попадает в баланс, Элканн недоволен пилотами»
«Феррари» с большим отрывом лидирует в неофициальном чемпионате «Формулы-1» по пит-стопам.
Команды каждый уик-энд зарабатывают очки за быстрейшие остановки по системе «Ф-1»: от 25 баллов за первое место до одного за десятое. Скудерия набрала 516 очков – на 193 больше, чем у следующего вторым «Макларена».
Спортивный комментатор Алексей Попов отреагировал на достижение в своем телеграм-канале:
«Хоть где-то…
«Феррари» лидирует в общем зачете чемпионата пит-стопов.
А так – опускать [болид] нельзя из-за планки, дубасить нельзя из-за ЛиКо (Lift and Coast, отпускание педали газа до зоны торможения – Спортс’’), тормоза горят, задняя часть не попадает в баланс. Ну и Элканн недоволен пилотами.
А тем временем за две гонки со второго на четвертое в Кубке».
