Алексей Попов о лидерстве «Феррари» по пит-стопам: «Хоть где-то. Опускать болид нельзя, дубасить нельзя, тормоза горят, задняя часть не попадает в баланс, Элканн недоволен пилотами»

Попов высказался о том, что у «Феррари» лучшие пит-стопы в «Ф-1».

«Феррари» с большим отрывом лидирует в неофициальном чемпионате «Формулы-1» по пит-стопам.

Команды каждый уик-энд зарабатывают очки за быстрейшие остановки по системе «Ф-1»: от 25 баллов за первое место до одного за десятое. Скудерия набрала 516 очков – на 193 больше, чем у следующего вторым «Макларена ».

Спортивный комментатор Алексей Попов отреагировал на достижение в своем телеграм-канале:

«Хоть где-то…

«Феррари» лидирует в общем зачете чемпионата пит-стопов.

А так – опускать [болид] нельзя из-за планки, дубасить нельзя из-за ЛиКо (Lift and Coast, отпускание педали газа до зоны торможения – Спортс’’), тормоза горят, задняя часть не попадает в баланс. Ну и Элканн недоволен пилотами.

А тем временем за две гонки со второго на четвертое в Кубке».

