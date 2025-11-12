Австралийская сеть ресторанов о «проклятии» Пиастри: «Мы не хотели создавать настолько вкусный бургер, что он изменит ход истории «Ф-1»

Сеть ресторанов в шутку извинилась за «проклятый» бургер в честь Пиастри.

Австралийская компания Grill’d выпустила ироничное заявление по поводу бургера, посвященного пилоту «Макларена » Оскару Пиастри .

В понедельник после Гран-при Италии сеть ресторанов запустила акцию: любой посетитель мог получить к своему заказу бесплатный бургер OP81 в честь Пиастри, если австралиец финиширует на подиуме.

С того момента Оскар ни разу не попадал в призы. В итоге фирма поменяла условия: бонусный бургер теперь прилагается в том случае, если пилот доедет до финиша.

Grill’d отреагировала на обсуждения «проклятья», связанного с бургером:

«Мы видели твиты, посты в тиктоке, мемы… и да, до нас дошли слухи. Оказывается, наш бургер OP81 «проклят».

Мы бы хотели извиниться. Перед теми, кто верит в «проклятье». Мы не хотели создавать настолько вкусный бургер, что он изменит ход истории «Ф-1».

Так что да, мы извиняемся. Извините, что наши бургеры такие вкусные.

Где же правда? Мы не сломали «Ф-1», мы просто сломали интернет. Мы называем это вкусом, вы – судьбой. И если отменный вкус и бесплатные бургеры для австралийцев являются проклятьем, мы готовы его принять. Просто спросите 330 000 австралийцев, которые уже уничтожили бургер OP81.

Конечно, мы не против шуток о проклятии, но мы никогда не выступили бы против такого парня, как Оскар Пиастри. В конце концов, Оскар – наш австралийский герой, и мы всегда будем на его стороне. Сегодня, завтра и всегда – мы поддерживаем тебя, Оскар.

Быстрый, бесстрашный и представляющий лучшее, что есть в Австралии – мы максимально гордимся им, а также тем, что его именем назван один из наших бургеров.

Слушайте, мы знаем, что такое хорошая история, и нам нравится, что австралийцы так вовлечены, что превратили бургер в легенду. Мы не суеверные – просто невероятно вкусные. Если вкус действительно обладает такой силой… мы продолжим его подавать».

