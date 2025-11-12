  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Австралийская сеть ресторанов о «проклятии» Пиастри: «Мы не хотели создавать настолько вкусный бургер, что он изменит ход истории «Ф-1»
1

Австралийская сеть ресторанов о «проклятии» Пиастри: «Мы не хотели создавать настолько вкусный бургер, что он изменит ход истории «Ф-1»

Сеть ресторанов в шутку извинилась за «проклятый» бургер в честь Пиастри.

Австралийская компания Grill’d выпустила ироничное заявление по поводу бургера, посвященного пилоту «Макларена» Оскару Пиастри.

В понедельник после Гран-при Италии сеть ресторанов запустила акцию: любой посетитель мог получить к своему заказу бесплатный бургер OP81 в честь Пиастри, если австралиец финиширует на подиуме.

С того момента Оскар ни разу не попадал в призы. В итоге фирма поменяла условия: бонусный бургер теперь прилагается в том случае, если пилот доедет до финиша.

Grill’d отреагировала на обсуждения «проклятья», связанного с бургером:

«Мы видели твиты, посты в тиктоке, мемы… и да, до нас дошли слухи. Оказывается, наш бургер OP81 «проклят».

Мы бы хотели извиниться. Перед теми, кто верит в «проклятье». Мы не хотели создавать настолько вкусный бургер, что он изменит ход истории «Ф-1».

Так что да, мы извиняемся. Извините, что наши бургеры такие вкусные.

Где же правда? Мы не сломали «Ф-1», мы просто сломали интернет. Мы называем это вкусом, вы – судьбой. И если отменный вкус и бесплатные бургеры для австралийцев являются проклятьем, мы готовы его принять. Просто спросите 330 000 австралийцев, которые уже уничтожили бургер OP81.

Конечно, мы не против шуток о проклятии, но мы никогда не выступили бы против такого парня, как Оскар Пиастри. В конце концов, Оскар – наш австралийский герой, и мы всегда будем на его стороне. Сегодня, завтра и всегда – мы поддерживаем тебя, Оскар.

Быстрый, бесстрашный и представляющий лучшее, что есть в Австралии – мы максимально гордимся им, а также тем, что его именем назван один из наших бургеров.

Слушайте, мы знаем, что такое хорошая история, и нам нравится, что австралийцы так вовлечены, что превратили бургер в легенду. Мы не суеверные – просто невероятно вкусные. Если вкус действительно обладает такой силой… мы продолжим его подавать».

Пиастри не попадает на подиум 2 месяца. У Ферстаппена 5 призовых мест в 5 гонках, у Норриса – 4

Отчаянная атака Пиастри – полный провал: выбил Леклера, получил штраф и подорвал интригу в «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Гран-при Италии
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Алекс Албон: «В Бразилии упущен хороший шанс на очки»
10 минут назад
Гельмут Марко: «У «Ред Булл» очень узкий диапазон настроек – это можно назвать главную слабостью болида»
21 минуту назад
Лео Туррини о критике Элканна: «Феррари» не выигрывала с 2007-го точно не из-за Алонсо, Феттеля, Леклера или Хэмилтона. Мы никогда не победим, если не поймем это»
52 минуты назад
Серхио Перес: «Кадиллак» нацелен на большие достижения, так что для меня не важно, на каких позициях мы окажемся на старте»
58 минут назад
Ральф Шумахер: «В «Ред Булл» не до конца понимают, как работает их болид»
сегодня, 12:20
Серхио Перес: «Попадание на подиум – цель для «Кадиллака» на ближайшее будущее»
сегодня, 11:49
Макс Ферстаппен о сезоне-2025: «Моментом для критики можно назвать ситуацию на этапе в Барселоне»
сегодня, 11:25
Себастьян Феттель о потенциальной должности в «Ф-1»: «Должна быть цель, не хочу делать это ради денег»
сегодня, 11:04
Сотрудник «Рейсинг Буллз» жестами поддержал свист фанатов в адрес Норриса в Бразилии. Команда заявила, что это не отражает ее ценности
сегодня, 10:39
Алексей Попов о лидерстве «Феррари» по пит-стопам: «Хоть где-то. Опускать болид нельзя, дубасить нельзя, тормоза горят, задняя часть не попадает в баланс, Элканн недоволен пилотами»
сегодня, 10:03
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото