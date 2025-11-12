Журналист Бенсон: «Давно слышу, что у Хэмилтона контракт до конца 2027-го, и слова Льюиса это подтверждают, похоже»
Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон порассуждал о перспективах Льюиса Хэмилтона.
«Что касается его будущего, «Феррари» не сообщала о длительности соглашения. Но я довольно давно слышу, что у Хэмилтона четкий трехлетний контракт – другими словами, до конца 2027 года. И его разговор с прессой в Бразилии, похоже, это подтверждает.
У Льюиса спросили, когда он ожидает начать переговоры по новой сделке, и он ответил: «Мой контракт действует еще довольно долго. Обычно обсуждения начинаются за год [до истечения]. Пока я все еще далек от этого».
Также уточнили, означает ли такой ответ, что он будет заниматься этим в следующем году, и Льюис сказал «нет», – написал журналист.
