  • Лоренс Стролл о сотрудничестве с «Хондой»: «Астон Мартин» впервые будет работать с производителем – это совершенно другой опыт»
0

Лоренс Стролл о сотрудничестве с «Хондой»: «Астон Мартин» впервые будет работать с производителем – это совершенно другой опыт»

Босс «Астон Мартин» объяснил, какое преимущество появится у команды.

Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл подробнее рассказал о своих планах по превращению команды в чемпиона «Ф-1».

«Вся команда формируется. Мы с нетерпением ждем следующего года, когда произойдут серьезные изменения в правилах и регламенте.

Один из важных шагов вперед заключается в том, что теперь мы сотрудничаем с «Хондой», которая будет поставлять нам мотор. Мы впервые будем работать непосредственно с производителем – это совершенно другой опыт.

Мы разрабатываем двигатель, который будет взаимодействовать конкретно с нашей машиной, а не просто получим мотор как заказчик [как в случае с «Мерседесом»]», – сказал Стролл.  

Лоренс Стролл: «Не сдамся, пока «Астон Мартин» не станет чемпионом»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Лоренс Стролл
logoХонда
logoФормула-1
logoАстон Мартин
