  • Марио Изола: «Можно рассмотреть идею с двумя обязательными пит-стопами, но не обязывать команды использовать шины разных типов»
Изола оценил идею двух обязательных пит-стопов в «Ф-1».

Гоночный директор «Пирелли» Марио Изола поделился мнением о проблеме с отсутствием разнообразия стратегий в «Формуле-1», и о способах их решения.

В данный момент в «Ф-1» рассматривают возможность сделать для всех обязательными два пит-стопа по ходу каждой гонки.

«Лучшими зачастую получаются гонки, в которых наиболее выгодной считается стратегия с двумя пит-стопами, но кто-то смелый действует иначе. Хорошим примером может служить прошлогодняя гонка в Монце, когда Шарль Леклер сумел победить на стратегии с одним пит-стопом, в то время как все остальные сделали по два пит-стопа. Или можно вспомнить гонку в Спа и Джорджа Расселла. Но, к сожалению, так происходит далеко не всегда.

Можно рассмотреть идею с двумя обязательными пит-стопами, но при этом не обязывать команды использовать шины разных типов. То есть команды могли бы использовать те шины, которые им хочется.

Можете проехать гонку хоть по стратегии «медиум» – «медиум» – «медиум». Если у вас хватит комплектов шин. Если вы стартуете позади, то можете предпочесть выбор в пользу «харда», чтобы дольше оставаться на трассе. А стартуя из середины кто-то можешь захотеть выбрать «софт», чтобы попробовать прорваться вперед и выбраться из трафика. Комбинаций очень много.

Мое личное предложение – хотя понятно, что не я занимаюсь разработкой правил, но я рассуждаю на основе своего 15-летнего опыта – попробовать выработать идею на будущее, выбрать несколько гонок, а потом попросить команды их симулировать. Каковы будут их действия, их реакции? И посмотреть, что получится. Если команды будут использовать разные стратегии и разный подход, значит в этом направлении и нужно двигаться», – рассказал Изола.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Марио Изола
Пирелли
logoФормула-1
