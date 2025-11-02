Франко Колапинто: «Сезон оказался труднее, чем ожидали в «Альпин». Из-за болида не могу показать настоящий темп»

Колапинто считает, что болид «Альпин» ограничивает его возможности.

Пилот «Альпин» выразил разочарование темпом болида в сезоне-2025.

«Команда находится в сложном положении. Конечно, мы знали, что 2025-й будет переходным, но сезон оказался труднее, чем мы ожидали.

В последних шести гонках [перед Гран-при Мехико] мы [с Пьером Гасли] были очень близки друг к другу по темпу. У меня был хороший темп, довольно сильный. Но иногда мы не можем показать нашу настоящую скорость.

Все из-за того, что мы слишком сильно отстаем – уступая другим 0,2-0,3 секунды. И за это мы получаем своего рода наказание», – сказал Колапинто.

