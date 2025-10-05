Макс Ферстаппен о прогрессе Расселла: «Стены в Сингапуре движутся – не знаю, заметили ли вы»
Ферстаппен пошутил о стенах на автодроме «Марина-Бэй».
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал высказывание соперника из «Мерседеса» Джорджа Расселла, который завоевал поул к Гран-при Сингапура после аварий в предыдущие годы.
«Спасибо, что напомнили», – заявил британец, который сошел с дистанции на последнем круге гонки 2023 года, а также попал в аварию в этот уик-энд в практике.
«На самом деле стены на трассе движутся. Не знаю, заметили ли вы, но в каких-то местах все довольно сложно», – отреагировал четырехкратный чемпион «Формулы-1» со смехом.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Последние новости