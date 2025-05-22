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Гюнтер Штайнер: «В следующем году Ферстаппен не будет менять команду»

Штайнер поделился мнением о будущем Ферстаппена.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что в сезоне-2026 Макс Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл», а уже после этого получит возможность посмотреть на расстановку сил при новом техническом регламенте и выбрать себе команду, если это потребуется.

«Думаю, в следующем году Ферстаппен останется в «Ред Булл», и там сможет посмотреть на то, какими получатся новые болиды. Ведь в следующем году новым будет все – и никто не знает, как и у кого пойдут дела.

Так что да, я полагаю, что в следующем сезоне Макс сможет осмотреться, посмотреть, кто на что способен, и какие у него есть возможности. Но на следующий год он не будет менять команду. То есть, ну и куда ему тогда переходить? Это же лотерея. Так что сейчас ему нужно оставаться в нынешней команде, которая по-прежнему хороша.

Если бы Ферстаппену пришлось менять команду? Тогда «Мерседес». Это мое мнение – и, опять же, это лишь мнение. Ведь в 2026 году новым будет все и случиться может что угодно», – рассказал Штайнер.

Расклады на «Ф-1» в Монако: Ферстаппен продолжит свержение «Макларенов»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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