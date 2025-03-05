Гельмут Марко: «Ред Булл» добился прогресса, но «Макларен» выглядит явным фаворитом»

Марко считает «Макларен» фаворитом на старте сезона.

Куратор молодежной программы и советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил перспективы команды на старте сезона и высказался о предполагаемой расстановке сил в группе лидеров.

«Я думаю, нас ждет сражение трех-четырех команд с участием «Макларена», «Мерседеса », «Феррари » и «Ред Булл ». Но смотря на результаты создается впечатление, что «Макларен » уже находится немного впереди. И это касается темпа как на короткой, так и на длинной дистанции. Мы добились прогресса, но «Макларен» выглядит явным фаворитом.

По ходу тестов мы только в среду не уступали «Макларену» в скорости. В пятницу, во время тренировок на длинной дистанции, мы проигрывали «Макларену» по 0,2-0,3 секунды на круге. К тому же, болид «Макларена» значительно лучше работает с шинами в сравнении с тем, что мы видим на данных с нашей машины.

Что касается нового переднего антикрыла, то машина, по крайней мере, стала вести себя более предсказуемо. Машина корректно реагирует на технические воздействия. Более стабильно, чем в прошлом году», – рассказал Марко.

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