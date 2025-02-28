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Льюис Хэмилтон: «Мне еще предстоит получить представление о том, как «Феррари» ведет себя на дистанции гонки»

Хэмилтон оценил работу на тестах в Бахрейне.

Пилот «Феррари» рассказал, что затрудняется дать оценку положению команды в расстановке сил. При этом Льюис, который давал интервью до начала дневной сессии, отметил, что сосредоточен на процессе адаптации и готовится провести симуляцию гонки в последний день тестов.

«Трудно поверить, что это последний день предсезонных тестов. Все так быстро заканчивается, хотя понятно, насколько важны для всех эти несколько дней, что ты можешь провести за рулем болида.

Мы просто сосредоточены на том, чтобы как можно лучше выполнять свою работу с учетом имеющихся возможностей, а также понимания особенностей работы своего болида.

Лично я учусь и все лучше понимаю, как именно команде нравится работать, то тут то там вношу в свою работу небольшие изменения, чтобы повысить свою эффективность, и эффективность работы вместе с командой. Так что да, пока все хорошо.

Вчера у «Макларена» был отличный темп. Сегодня Макс Ферстаппен тоже смотрелся неплохо, особенно учитывая температуры, при которых проходила утренняя сессия.

Сложно сказать, с каким количеством топлива на борту болидов работают команды, у всех разные рабочие программы. Так что к результатам стоит относиться спокойнее.

«Макларен» в прошлом году выиграл Кубок конструкторов. Стоит ожидать, что они будут одной из быстрейших команд, если не самой быстрой, как и «Ред Булл», который доминировал многие годы.

Мы же просто стараемся прибавить. Я пока даже не тренировался на длинной дистанции – это входит в планы на вторую половину дня. Так что мне еще предстоит получить представление о том, как машина ведет себя на дистанции гонки», – рассказал Хэмилтон.

Решающий день тестов «Ф-1»: Хэмилтон, Ферстаппен и Норрис на трассе – кто из топов впечатлит?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
тесты Формула-1
logoФормула-1
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logoЛьюис Хэмилтон
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