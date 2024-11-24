Гоночный инженер Ферстаппена о четвертом титуле Макса: «Этот год во многом похож на 2021-й»
Гоночный инженер Ферстаппена сравнил текущий сезон с 2021 годом .
Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена, поздравил пилота с четвертым титулом в «Ф-1».
«Этот год во многом похож на 2021-й. Порой становилось очень напряженно. Нам помог резерв очков [набранных в начале сезона].
Макс сделал еще один шаг, во что, наверное, сложно поверить. Он прикладывает много усилий вместе с нами, проявляет уважение к другим пилотам. Ладно, мы видели пару инцидентов, но он и не обязан постоянно быть на высоте и выигрывать каждый уик-энд.
Он многое преодолел, и я правда горжусь им», – сказал Ламбьязе.
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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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