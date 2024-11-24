  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гоночный инженер Ферстаппена о четвертом титуле Макса: «Этот год во многом похож на 2021-й»
1

Гоночный инженер Ферстаппена о четвертом титуле Макса: «Этот год во многом похож на 2021-й»

Гоночный инженер Ферстаппена сравнил текущий сезон с 2021 годом .

Джанпьеро Ламбьязе, гоночный инженер Макса Ферстаппена, поздравил пилота с четвертым титулом в «Ф-1».

«Этот год во многом похож на 2021-й. Порой становилось очень напряженно. Нам помог резерв очков [набранных в начале сезона].

Макс сделал еще один шаг, во что, наверное, сложно поверить. Он прикладывает много усилий вместе с нами, проявляет уважение к другим пилотам. Ладно, мы видели пару инцидентов, но он и не обязан постоянно быть на высоте и выигрывать каждый уик-энд.

Он многое преодолел, и я правда горжусь им», – сказал Ламбьязе.

Ферстаппен добил сомнения в величии: вывез четвертый титул «Ф-1» без суперболида – на гении 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
logoГран-при Лас-Вегаса
Джанпьеро Ламбьязе
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Феррари» до 24 очков сократила отставание от «Макларена» в Кубке конструкторов
16 минут назад
Гельмут Марко: «В нескольких гонках «Ред Булл» не был быстрейшим, но Макс все равно побеждал»
116 минут назад
Фредерик Вассер: «Феррари» не может быть удовлетворена тем, что минимизировала возможные потери на Гран-при Лас-Вегаса»
121 минуту назад
Стефано Доменикали: «Ферстаппен может добиться еще большего в своей впечатляющей карьере»
48 минут назад
«Мне надоело быть милым и вежливым – это бьет по мне каждый ###### раз». Леклер недоволен действиями Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса
4049 минут назадВидео
Ландо Норрис: «Ферстаппен пилотировал лучше меня и заслужил титул больше, чем кто-либо еще»
3сегодня, 08:34
Кристиан Хорнер: «Ферстаппен провел выдающийся сезон и в полной мере заслужил четвертый титул»
2сегодня, 08:28
Карлос Сайнс: «Третье место – максимум «Феррари» в Лас-Вегасе»
4сегодня, 08:14
Макс Ферстаппен: «Это был трудный сезон, и он многому меня научил»
9сегодня, 08:13
«Мерседес» сделал 2-й дубль с 2020 года
1сегодня, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото