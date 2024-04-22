Серхио Перес об отказе от борьбы за 2-е место: «В борьбе с Леклером приходилось очень сильно нагружать шины. Но это был единственный способ его обогнать»

Теги Гран-при Китая Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Перес объяснил причины отказа от борьбы за второе место на Гран-при Китая.

По словам пилота «Ред Булл», ему пришлось потратить слишком много ресурса шин, чтобы заставить Шарля Леклера сделать то же самое – и в итоге все-таки выйти вперед.

Однако на тот момент говорить о том, чтобы попытаться догнать Ландо Норриса в борьбе за 2-е место было уже поздно.

«В тот момент отрыв уже был очень велик и учитывая то, насколько хорош был его темп на первом отрезке, если говорить об износе шин, я заранее понимал, что борьба будет как минимум непростой.

По сути мы ехали в одном темпе. И когда вам приходится бороться друг с другом на протяжении бог знает скольких кругов, вы понимаете, что борьба за что-то большее для вас уже закончена.

В такой борьбе приходится очень сильно расходовать ресурс шин. Ты настолько сильно их нагружаешь, что потом они уже не возвращаются в первоначальное состояние. Тем более что борьба была на трассе с очень высоким уровнем износа шин. За что я и поплатился.

Но для меня это был единственный способ обогнать Шарля Леклера, потому что шины у нас были одного «возраста», а обгонять на этой трассе на более-менее равных машинах очень непросто», – рассказал Перес.

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5 комментариев
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а феррари в курсе что у них равные машины?
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+7
Ответ Scorpio
а феррари в курсе что у них равные машины?
Если сравнивать исключительно Переса с Феррари, то думаю можно сказать что они на одном уровне.
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"Более-менее равные машины"? ахахахахаха. АХАХАХАХАХАХ. Днище 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡.
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