Серхио Перес об отказе от борьбы за 2-е место: «В борьбе с Леклером приходилось очень сильно нагружать шины. Но это был единственный способ его обогнать»
Перес объяснил причины отказа от борьбы за второе место на Гран-при Китая.
По словам пилота «Ред Булл», ему пришлось потратить слишком много ресурса шин, чтобы заставить Шарля Леклера сделать то же самое – и в итоге все-таки выйти вперед.
Однако на тот момент говорить о том, чтобы попытаться догнать Ландо Норриса в борьбе за 2-е место было уже поздно.
«В тот момент отрыв уже был очень велик и учитывая то, насколько хорош был его темп на первом отрезке, если говорить об износе шин, я заранее понимал, что борьба будет как минимум непростой.
По сути мы ехали в одном темпе. И когда вам приходится бороться друг с другом на протяжении бог знает скольких кругов, вы понимаете, что борьба за что-то большее для вас уже закончена.
В такой борьбе приходится очень сильно расходовать ресурс шин. Ты настолько сильно их нагружаешь, что потом они уже не возвращаются в первоначальное состояние. Тем более что борьба была на трассе с очень высоким уровнем износа шин. За что я и поплатился.
Но для меня это был единственный способ обогнать Шарля Леклера, потому что шины у нас были одного «возраста», а обгонять на этой трассе на более-менее равных машинах очень непросто», – рассказал Перес.
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