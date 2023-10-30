Джордж Расселл: «Гонка мне понравилась – не думал, что я смогу вернуться на 5-е место»

Теги Формула-1 Мерседес Гран-при Мексики Джордж Расселл Авто

Расселл остался доволен выступлением на Гран-при Мехико.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги заезда, отметив, что рассчитывал добиться большего, а также рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу Гран-при.

«Рестарт нам не удался. У нас возникли проблемы с температурой силовой установки, поэтому к моменту рестарта я не сумел прогреть шины до нужной температуры и не смог подогнать все остальные параметры к рестарту. За что и поплатился.

После этого мне пришлось отруливать от того, чтобы попасть в несколько инцидентов, и вернувшись на прямую, мне нужно было лишь поддерживать темп и сохранять спокойствие, вернуть шины в оптимальное рабочее окно и двигаться дальше.

Гонка мне понравилась – не думал, что я смогу вернуться на 5-е место, темп болида был обнадеживающим. Несмотря на темп, я был очень далеко от лидирующих позиций. И решение перейти на «хард», проведя пит-стоп раньше всех конкурентов, оказались отличным – мы «подрезали» семь или восемь машин.

Появление на трассе машины безопасности и остановка гонки красными флагами немного помогли мне. Ведь благодаря этому я смог перейти на шины «медиум». Я отлично отработал на обгонах, ставя соперником в неудобное положение, обгоны давались мне довольно быстро. Главным было держаться подальше от неприятностей и эта тактика себя оправдала», – рассказал Расселл.

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4 комментария

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Igor T.
Кажется, гугл-транслейт не справился с переводом))
+3
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grag68
Это точно про Расселла?)))
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hypnotoad94
Голову пониже и пахать, по таланту вопросы еще в юниорских сериях отпали, но победа в Бразилии и в чемпе по очкам над Хэмом в прошлом году как-то уж неправильно его направила, если такого же Леклера команда топит, то Джордж сам справляется. Мысли только о напарнике, его брали как преемника Хэма, но пока почти сорокалетнего напарника в чистом темпе догнать не может.
+1
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Zooey Glass
Че-та бред напереводили.
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