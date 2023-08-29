Ферстаппен и Норрис сфотографировались с восстановленным трофеем. Ландо разбил кубок Макса в Венгрии

Теги Гран-при Венгрии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис стиль Авто

Гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену повторно вручили трофей за победу на Гран-при Венгрии.

Кубок из фарфора ручной работы случайно разбил пилот «Макларен» Ландо Норрис, ударив о подиум бутылкой шампанского.

Коллеги сфотографировались с восстановленной вазой.

«Ландо нельзя ее трогать», – пошутил двукратный чемпион «Формулы-1» и выложил пост с подписью «Починили 🇭🇺🙌».

Норрис разбил кубок Ферстаппена за победу на Гран-при! Вдарил рядом бутылкой шампанского – и свалил на Макса

Ландо Норрис извинился за разбитый трофей: «На месте Ферстаппена я бы разозлился. Знаю, это многое значит для венгров, часть культуры»

Фото: соцсети Макса Ферстаппена

1 комментарий

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Alexander
Будущий дуэт Ред Булл? Кто знает, кто знает...
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