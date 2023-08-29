Ферстаппен и Норрис сфотографировались с восстановленным трофеем. Ландо разбил кубок Макса в Венгрии
Гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену повторно вручили трофей за победу на Гран-при Венгрии.
Кубок из фарфора ручной работы случайно разбил пилот «Макларен» Ландо Норрис, ударив о подиум бутылкой шампанского.
Коллеги сфотографировались с восстановленной вазой.
«Ландо нельзя ее трогать», – пошутил двукратный чемпион «Формулы-1» и выложил пост с подписью «Починили 🇭🇺🙌».
Норрис разбил кубок Ферстаппена за победу на Гран-при! Вдарил рядом бутылкой шампанского – и свалил на Макса
Ландо Норрис извинился за разбитый трофей: «На месте Ферстаппена я бы разозлился. Знаю, это многое значит для венгров, часть культуры»
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