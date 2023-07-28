Шарль Леклер о шансах выиграть Гран-при Бельгии: «Давайте будет реалистами, «Ред Булл» слишком быстры»

Теги Гран-при Бельгии Феррари Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил перспективы победы на Гран-при Бельгии.

Леклер отметил, что несмотря на старт с поула в воскресной гонке не рассчитывает опередить Макса Ферстаппена, и вряд ли сможет выиграть.

«Давайте будем реалистами, я так не думаю. «Ред Булл» слишком быстры. Даже с учетом того, что у Макса будет штраф с потерей пяти позиций, я все равно думаю, что в гонке он нас догонит. К тому же, рядом с нами стартует Чеко Перес, его тоже будет очень сложно сдержать. Так что будет трудно. Если появится возможность, я постараюсь ей воспользоваться, но на бумаге задача выглядит очень трудной.

Думаю, в гоночных условиях их машина будет работать намного лучше нашей. То есть, стартовать первым – это здорово, это дает нам шанс добиться отличного результата. Но говорить о том, что наша цель это победа в гонке – нет, это было бы слишком оптимистично», – рассказал Леклер.

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл квалификацию, но будет стартовать 6-м в гонке, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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